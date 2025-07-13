Beşiktaş Orkun Kökçü için Coşkulu İmza Töreni Düzenledi

BEŞİKTAŞ'ın, Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı yeni transferi Orkun Kökçü için Tüpraş Stadyumu'nda taraftara açık bir imza töreni düzenledi.

Törene Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda siyah-beyazlı taraftar katıldı.

Başkan Serdal Adalı törende yaptığı konuşmada, "Büyük Beşiktaş taraftarı. Bugün burada sadece bir transfer ya da imza töreni için değil, camiamızda son zamanlarda ciddi şekilde hissedilen yeninden doğuşun ve tekrar ayağa kalkışın gözle görülür hale gelişini ve ilanını yaşamak için bulunuyoruz. Birçok kez Beşiktaş forması dünyanın en iyi oyuncuları tarafından temsil edilmeye layıktır demiştik. Bizimle aynı hedeflere inanan, aynı başarılara ulaşmak isteyen oyuncularla kadromuzu oluşturacağımızı söylemiştik. İşte, 'hiç kimsenin aklının ucundan geçmeyecek futbolcuları gidip alır geliriz' sözünün gereğini yerine getiriyoruz. Bugün burada, Beşiktaş formasını çok özel bir oyuncuya, Orkun Kökçü'ye giydirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizin bildiği üzere bu Orkun'un Beşiktaş formasını ilk giyişi değil. Orkun bu formayı çocukluğundan beri hep üzerinde taşıdı. Kendisinin de tüm camianın ondan beklentilerin farkında olduğuna, kendisi için yapılan tüm fedakarlıkların da gereğini yapacağına inanıyorum. Orkun sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden, asla vazgeçmeyen, hırslı yapısıyla oluşturmak istediğimiz takımın simgesi olacaktır. Sözü Beşiktaş'ın evladı Orkun Kökçü'ye yuvana hoş geldin diyerek veriyorum. Birlikte nice kupalara, şampiyonluklara ulaşmak dileğiyle. Her zaman her yerde en büyük Beşiktaş" dedi.

ORKUN KÖKÇÜ: DÜNYADAKİ EN MUTLU İNSAN BENİM

Stadyumda coşkulu bir atmosfer yaşanırken Orkun Kökçü, "Sevgili ailem. Dün uçaktan inerken heyecanlı olduğumu söylemiştim ama burada daha da heyecanlandım. İnanamıyorum. Sizlere geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu transfere destek olan herkese teşekkür ederim. İnanın dünyadaki en mutlu insan şu anda benim. Benim sizden tek istediğim şey, takım arkadaşlarıma, antrenörümüze, başkanımıza, bana destek olun. Kupalar kazanalım, şampiyonluklar kazanalım. Söyleyecek daha fazla şey bulamıyorum" açıklamasında bulundu. Ardından 'Gündoğdu' bestesini söylemeye başlayan Orkun Kökçü bu besteyi taraftar ile söyleyerek imzasını attı.

Orkun Kökçü, törende imzayı attıktan sonra taraftarları selamladı ve tribünlere üçlü çektirdi. Ardından tribünlere topla şov yapan 24 yaşındaki oyuncu topları taraftara hediye edip sahada taraftarla zaman geçirdi.

Siyah-beyazlı kulüp bugün yaptığı açıklamasında, kiralama bedeli ödenmeyeceği ifade ederken, oyuncunun kalıcı transferinin ise 25 milyon Euro olarak belirlendiğini açıklamıştı.