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Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba Anıldı

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Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının 10. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve siyah-beyazlı taraftarlar katıldı. Galatasaray ve Fenerbahçe Kulüpleri de Seba'yı unutmadı.

Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba, vefatının 10. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri Feyyaz Uçar, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Burak Aslan, kurul başkanları ve üyeleri, Seba'nın ailesi ile siyah-beyazlı taraftarlar katıldı.

Okunan duaların ardından siyah-beyazlı yöneticiler, Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen'in de kabrine çiçek bırakıp dua etti.

Anma töreni sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Arat, "Bugün Süleyman ağabeyin aramızdan ayrılışının 10'uncu yılı. Stat yeni yapılırken, cenazesi stattan kalkmıştı. Halkın katılımı açısından Türkiye'nin bugüne kadar gördüğü ihtişamlı törenlerden birisi oldu. Süleyman ağabeyi Türkiye çok sevdi. Süleyman ağabey, Türkiye'yi çok sevdi. Vatanına, milletine çok hizmetler yaptı. Bu yaptığı hizmetler arasında en kıymetlisi de Beşiktaş'a yaptıklarıydı. Bugün evlatlarıyla buradayız. Bundan büyük onur duyuyoruz. Süleyman ağabeyin yolu, Beşiktaşlıların yoludur." diye konuştu.

Seba adına eğitim bursu verileceğinden bahseden Arat, "Bugün her yaş grubundan katılım var. Gençlerin Süleyman ağabeyi anlaması, daha da derine inmeleri için Beşiktaş Kabataş Vakfı Okullarında Süleyman Seba eğitim bursu vermeye karar verdik. Bu da sporcularımızın eğitimlerini birlikte götürmelerine fırsat verecek. Yine aynı zamanda Süleyman ağabeyin en büyük hayallerinden birisi altyapıdan oyuncularımızın oynamasıydı. Samet hocam, Feyyaz hocam ve altyapıya bakan tüm hocalarımızın sayesinde bugün 6'ya yakın oyuncumuz, A takım kadrosunda. Bu da Beşiktaşlılar için büyük bir onurdur. Onun mirasının iyi ellerde olduğunun göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Gençlere de mesaj veren Arat, şunları kaydetti:

"Süleyman Seba ilkelerini iyice benimseyin, bunu sadece Beşiktaş ilkeleri olarak algılamayın. Hayat kültürü, bakışı olarak algılayın. Yine bugünkü katılım bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Beşiktaş, Süleyman ağabey buna layıktır. Süleyman ağabeyin ismini her zaman en yükseklerde yaşatacağız. Bizden sonra da gençler yaşatacak. Daha sonra Sayın Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret ettik. Ezeli dostumuz ve rakibimiz Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen, aynı Süleyman ağabey gibi bizim için çok değerlidir. Bu büyüklerimizin ilkelerine her zaman sahip çıkalım. Türk sporu onlara çok şey borçludur. İkisi de nur içinde yatsın."

Galatasaray ve Fenerbahçe Kulübü de Süleyman Seba'yı unutmadı.

Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından Seba için bir mesaj paylaşarak, "Türk futbolunun sembol isimlerinden, Beşiktaş JK Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 10. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Fenerbahçe Kulübü de Seba için yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 10. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Spor

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