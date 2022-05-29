Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi başladı - Haberler

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi başladı.

Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen başkanlık için yarışıyor. Oy verme hakkına sahip 15 bin 512 üye toplam 20 sandıkta oy verecek. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise, kendileri için yorucu bir gün olacağını vurgulayarak, "Ama buraya gelip Beşiktaş için emek verenlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Dün söyleyeceklerimi söyledim. Bundan sonra ekleyecek bir şey yok. Biz geldiğimizde icraatları önünüze sunduk. Takdir ve değerlendirme genel kurulun. Beşiktaş'ın sahibi genel kuruldur. Verecekleri karara her şekilde saygı duyacağız. Aday çıkan kardeşimiz Fuat Çimen'e de canı gönülden başarılar diliyorum" dedi