Beşiktaş, Nottingham Forest'tan Joe Worrall'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Beşiktaş, Nottingham Forest'tan Joe Worrall'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Joe Worrall ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak sözleşme imzaladı. Transferle ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Joe Worrall ile sözleşme imzaladı. Joe Worrall'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL