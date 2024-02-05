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Beşiktaş, Nottingham Forest'tan Joe Worrall'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

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Beşiktaş, İngiliz futbolcu Joe Worrall ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak sözleşme imzaladı. Transferle ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Joe Worrall ile sözleşme imzaladı. Joe Worrall'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz' ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL

Beşiktaş, Nottingham Forest'tan Joe Worrall'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Joe Worrall ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak sözleşme imzaladı. Transferle ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Joe Worrall ile sözleşme imzaladı. Joe Worrall'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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