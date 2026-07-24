Italiano: Mükemmel bir gece geçirdik, taraftarlar itici gücümüz

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 1-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, sergiledikleri performanstan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

İtalyan teknik adam, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarların Tüpraş Stadı'nda oluşturduğu atmosferi överek sözlerine başlayan Italiano, "Mükemmel bir gece geçirdik. İnanılmaz bir atmosfer gördüm. Taraftarlar bizim itici gücümüz. Taraftar sayesinde sonuna kadar mücadele ediyoruz. Onlara teşekkür ediyorum. Sahada ise mükemmel bir kalite gördüm. Oyuncular dikkatli ve açlardı. Tebrik ediyorum. Daha fazla gol atabilirdik. Oyuncularımın sahadaki enerjilerinden dolayı çok mutluyum. Rövanş zor olacak. Bence sezona iyi başladık." ifadelerini kullandı.

Baskılı oynadıklarını aktaran Vincenzo Italiano, "Bu atmosfer rakibi korkutabiliyor. Bunu kullanmaya çalıştık. Top bizdeyken savunmamız gayet iyiydi. Hücumda da yetenekli oyuncularımız var. Onlardan da gol şansı yaratmalarını bekliyorum. İkinci yarıda savunma hatlarını aşağıya çektiler. Bize çok alan bırakmadılar. İkinci maç çok zor olacak. Midtjylland, evinde tehlikeli bir takıma dönüşebiliyor. 10 kişiye karşı daha iyi oynayabilirdik. Savaşçı bir karaktere sahip ve Beşiktaş kimliği olan bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Danimarka'da tur atlamak istiyoruz. Bunun için her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

"Fiziksel olarak daha iyi olmamız gerekiyor"

Vincenzo Italiano, fiziksel olarak geliştikleri takdirde istedikleri oyunu daha uzun süre sahaya yansıtabileceklerini kaydetti.

Sezonun ilk maçını oynamalarına rağmen iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Italiano, "Bu kadar az bir sürede iyi şeyler ortaya koyduk. Daha iyi olacağız. Fiziksel olarak daha iyi olursak bu oyunu devam ettirebiliriz. Her maç neredeyse 40 şut çeken Beşiktaş'ı hayal ediyorum. Kazanma isteğini oturtmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"12. adam gibiyim"

İtalyan teknik adam, saha kenarındaki enerjisi ve heyecanıyla ilgili bir soru üzerine ise şunları söyledi:

"Bazı oyunculardan daha yorgun olabilirim. Maçları böyle yaşıyorum. Bu, doğal halim. Oyuncularıma yardım etmek istiyorum. 12. adam gibiyim. Onlar da artık beni tanıyor. Maçı yaşamayı çok seviyorum. Onları hep zorlamaya çalışıyorum. Bunu da hep yaptım. Pozisyonları tekrardan izlemeyi seviyorum. Oyunu tekrar okumayı seviyorum, o yüzden de hep bakıyorum. Aynı zamanda oyuncularıma öyle de yardımcı olmaya çalışıyorum. Belki onların görmedikleri ya da okuyamadığı şeyleri ben farklı bir şekilde okuyabiliyorum ve onlara anlatmaya çalışıyorum."

Kaynak: AA