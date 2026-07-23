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Salih Özcan: Rövanşta da galibiyetle dönmek istiyoruz

Salih Özcan: Rövanşta da galibiyetle dönmek istiyoruz
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Midtjylland'ı 1-0 yenen Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Özcan, galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirirken, rövanşta da yüzde 100 performans göstererek galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. Oyuncu, takıma adaptasyonunun iyi olduğunu ve taraftar atmosferinin kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı sahasında 1-0 yenen Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Özcan, çok mutlu olduğunu ve rövanşta da galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından 28 yaşındaki futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Taraftarların oluşturduğu atmosferle ilgili konuşan Salih, "Güzel bir atmosfer olacağını biliyordum. Gerçekten inanılmaz bir atmosferdi. İlk maçın galibiyetle geçmesi gurur verici bir his. O yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takıma uyum sağladığını anlatan tecrübeli oyuncu, "Takıma iyi adapte oldum. Zaten çoğunu milli takımdan tanıyorum. Takım beni iyi karşıladı. Kampın da iyi geçtiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Salih Özcan, "Kazandığımız için mutluyuz. 2-3 gol fazla atsaydık ikinci maça daha rahat giderdik. Genellikle zor bir maç olacağını düşünüyorum. Rakibimiz kaliteli bir takım. Bugün de gördük. Yüzde 100'ümüzü verip, evimize galibiyetle döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın genel performansının çok iyi olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolcu, "90 dakika oyunu iyi kontrol ettik. Pozisyonlar vardı. 2-3 gol fazla atsaydık daha rahat olurdu. Böyle de kabul etmemiz lazım. İkinci maçta da yüzde 100'ümüzü vereceğiz." dedi.

Orkun Kökçü ile sahadaki uyumlarına ilişkin bir soruya Salih Özcan, "Benim pozisyonum 6 numara. Ben de gol atmak, asist yapmak isterim. İlk başta takım önemli. Takımın kazanması önemli. Bugün öyle oldu. Onun için mutluyum, inşallah devamı da gelir." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
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