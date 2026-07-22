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Beşiktaş, Midtjylland maçının hazırlıklarını tamamladı

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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Midtjylland'ı konuk edecek Beşiktaş, son antrenmanını yaptı. Ndidi ve Trossard antrenmanda yer almadı.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında yarın saat 21.00'de Danimarka ekibi Midtjylland'ı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenman ile tamamladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve minyatür kale şut çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Midtjylland maçının taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ve özel izinli Leandro Trossard antrenmanda yer almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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