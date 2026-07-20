Beşiktaş, Midtjylland mesaisini sürdürdü
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda FC Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması yaparak devam etti.
BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda FC Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1.5 saat süren idman, ısınma koşularıyla başladı. Antrenman, 5'e 2 top kapma, tam saha taktik çalışması ve bireysel şut organizasyonlarının ardından sona erdi.
Beşiktaş, FC Midtjylland maçının hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.