Beşiktaş, Midtjylland Rövanşı İçin Hazırlıklara Devam Ediyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde bu sabah teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde kondisyon ve taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar yarın sabah yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımı ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oynanan çift kale maçın ardından yapılan taktik çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı