Haberler

Beşiktaş, Midtjylland Rövanşı İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

Beşiktaş, Midtjylland Rövanşı İçin Hazırlıklara Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde bu sabah teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde kondisyon ve taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar yarın sabah yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımı ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oynanan çift kale maçın ardından yapılan taktik çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltında! Suçlama hayli ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın

Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Vargas'ın
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Sergen Yalçın'ın 'Bende yeri yok' diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif

''Bende yeri yok" diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif
Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol'dan müjdeli haber: İlk bebeklerini kucaklarına aldılar

Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Jeff Bezos'un kızı kuyruğu atladı! Görüntü kısa sürede gündem oldu

Havalimanında olay görüntü! Kuyruğu atlayan kişi bakın kim çıktı
'Evde uyuyordum' dedi, 140 bin liralık cezayı iptal ettirdi

"Evde uyuyordum" dedi, 140 bin liralık cezayı iptal ettirdi