Beşiktaş'ta Mert Günok ile yollar ayrıldı

Güncelleme:
Beşiktaş, 2021-2022 sezonundan bu yana kadrosunda bulunan tecrübeli kaleci Mert Günok ile yollarını ayırdı. Kulüp, Günok'a Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları için teşekkür etti.

Beşiktaş'ta bir dönem sona erdi. 2021-2022 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı terleten 36 yaşındaki kaleci Mert Günok ile yollar ayrıldı. Bir süre önce kadro dışı bırakılan Günok için siyah-beyazlıların sitesinden yapılan açıklamada, "2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Mert Günok; Süper Lig, Avrupa kupaları, Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere toplam 130 maçta Beşiktaş'ın kalesini korudu. Milli eldiven, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında Süper Kupa, 2023-2024 sezonunda da Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
