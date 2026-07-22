Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Matt Thomas ile yollar ayrıldı
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Matt Thomas ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Matt Thomas ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Erkek Basketbol Takımımızın sporcusu Matt Thomas ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Matt Thomas'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat