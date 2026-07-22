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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Matt Thomas ile yollar ayrıldı

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Matt Thomas ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Matt Thomas ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Erkek Basketbol Takımımızın sporcusu Matt Thomas ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Matt Thomas'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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