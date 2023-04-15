Beşiktaş, Masuaku'nun transferi için West Ham United ile her konuda anlaşmaya vardı

Beşiktaş, kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Arthur Masuaku'nun kalıcı transferi için West Ham United ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki sol bek için İngiliz ekibine 2 milyon euro, futbolcuya ise 1.3 milyon euro ödeyecek.