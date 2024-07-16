Beşiktaş, Maribor'da hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın TSİ 19.30'da FC Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.