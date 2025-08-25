Beşiktaş, Malili Futbolcu El Bilal Toure'yi İstanbul'a Getirdi

Beşiktaş, Malili Futbolcu El Bilal Toure'yi İstanbul'a Getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Atalanta'da forma giyen Malili futbolcu El Bilal Toure ile anlaşma sağladı. Toure, sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Malili futbolcu El Bilal Toure, transfer görüşmelerini sürdürmek ve sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, bonservisi İtalyan ekibi Atalanta'da bulunan 23 yaşındaki futbolcu El Bilal Toure'yi İstanbul'a getirdi. Malili futbolcuyu taşıyan uçak öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

El Bilal Toure, siyah-beyazlı kulüple transfere dair son detayları görüştükten sonra sağlık kontrollerinden geçerek sözleşme imzalayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bunu kimse beklemiyordu! Barış Alper'den Okan Buruk'un sözleri sonrası sürpriz hamle

Barış Alper'den Okan Buruk'un sözleri sonrası sürpriz hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.