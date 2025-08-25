Beşiktaş, Malili Futbolcu El Bilal Toure'yi İstanbul'a Getirdi
Beşiktaş, Atalanta'da forma giyen Malili futbolcu El Bilal Toure ile anlaşma sağladı. Toure, sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi.
Beşiktaş, bonservisi İtalyan ekibi Atalanta'da bulunan 23 yaşındaki futbolcu El Bilal Toure'yi İstanbul'a getirdi. Malili futbolcuyu taşıyan uçak öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
El Bilal Toure, siyah-beyazlı kulüple transfere dair son detayları görüştükten sonra sağlık kontrollerinden geçerek sözleşme imzalayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor