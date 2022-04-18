Beşiktaş maçının ardından

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında Beşiktaş deplasmanda GZT Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası teknik direktörler Hakan Keleş ve Valerien İsmael, açıklamalarda bulundu.

GZT Giresunspor Teknik Direktörler Hakan Keleş, kazanmak istediklerini ancak alınan1 puanın değerli olduğunu belirterek, "Maç öncesi rakiplerimiz puan almıştı. Bizde kazanmak istiyorduk, puan farkını açmak. Fakat bugün çok istediğimiz gibi oynadığımızı düşünmüyorum. İstatistiklerimiz de kötü. Ama beraberlikte bizim için önemliydi. İlk yarıda girdiğimiz pozisyonlar var, ikinci yarı daha çok baskı yedik. Oyuncularımızın isteği arzusu coşkusu iyiydi. 1 puan bizim için önemliydi. Biraz Umut'un sakatlığı, Sergen'in ilk maçı olması. Biraz oyun dengemizi bozdu ama dediğim gibi puan puandır. Oyun olarak çok iyi şeyler yapmadık. Savunma kısmını iyi yapmadık, hücum kısmında eksiklerimiz vardı. Rakibin istediği gibi de oynamadık. Çünkü baskıyla iyi çıkan bir takımdı, daha çok biraz uzun toplara döndü. Umut hava toplarında inanılmaz kazanımlar sağladı bize. Bizim için puan puandır, yenilmemek bugün iyiydi" dedi.

Valerien İsmael, gelecek haftalarda daha iyi olacaklarına vurgu yaparken, "Bazen durumu kabul etmeniz gerekiyor. 3 ya da 4'lü oynadığınızda bazı şeyler ayrı kalabiliyor. Oyun içerisinde ön tarafta bazı değişmeler de yaptık. 3'lü oynamak bize rakibin kontra oyununa karşı daha iyi savunma imkanı veriyor. Sadece 2 hatamız oldu, o yüzden rakip pozisyon buldu. Onun haricinde başka bir pozisyonları olmadı. Üç hafta oynadık. Farklı bir oyun oldu tabii ki. Teknik anlamda seviye daha iyi. Biz kendi açımızdan fiziksel farklılık yaratmaya çalışıyoruz. Enerjimizi 90 dakikaya yaymaya çalışıyoruz. Daha iyi seviyeye gelmeye çalışıyoruz. Önümüzde 5 maç var, farklı farklı maçlar oynayacağız. Bir sonraki maçımızı kendi evimizde oynayacağız. Galibiyet anlamında. Taraftarımızın önünde umarım başarılı olacağız ve puan farkını kapatacağız" dedi.