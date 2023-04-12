Trabzonspor'un sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı. Sahasındaki yenilmezlik serisi kaybeden Karadeniz ekibi, rakibi karşısında 3 puan alıp, yükselişe geçmek istiyor.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 16 Nisan Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Teknik direktör İhsan Derelioğlu eşliğinde çalışan bordo mavililer, hazırlıklarını bugün ilk 30 dakikası basına açık olarak yapılacak idmanla sürdürecek. İdman öncesinda takımın kaptanı Uğurcan Çakır, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri, VIP Platinum 800 TL, VIP Gold 400 TL, VIP Silver 250 TL, Batı tribün 90 TL, Doğu tribün 75 TL'den satışa sunuldu. Yavru Fırtına, Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası tribünlerde yer alan koltukların tamamında ise, kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışı olmayacak. Maça gelemeyecek kombine sahibi taraftarlar biletini kulübe devretmeleri halinde, Yavru Fırtına, Güney ve Kuzey Kale Arkası koltukları 75 TL'den ayrıca satışa sunulacak.