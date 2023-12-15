Beşiktaş, Lugano'yu deplasmanda mağlup etti

Uefa Avrupa Konferans Ligi D Grubu son maçında Beşiktaş deplasmanda Lugano'yu 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Ersin Destanoğlu, Emrecan Terzi, Emirhan Delibaş ve Mustafa Hekimoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lugano maçını kazanmak istediklerini ve kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Ersin Destanoğlu, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Elimizden geleni yaparak buradan galip dönmek istiyorduk. Avrupa maceramıza iyi başlamamıştık, iyi bitirelim dedik. İyi de oldu. Genç arkadaşlarımız oynadı, iyi de oynadılar. Onlar adına mutluyum. Kendi adıma da mutluyum iyi bir geçti benim için. Her zaman elimden geleni yapıyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Bu maçı unuttuk artık. İki tane lig maçımız var. İki maçı da kazanıp, düzgün bir şekilde maçlarımızı oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KÖTÜ GİTTİĞİMİZ ZAMAN ELEŞTİRİLERE MARUZ KALABİLİYORUZ, BUNLAR DOĞAL"

Kötü performansların ardından eleştirilere maruz kaldıklarını ancak bunu doğal karşıladığını ifade eden Ersin Destanoğlu, "Ben taraftarımıza teşekkür ederim. Buraya kadar geldiler. Her zaman, her yerde bizi destekliyorlar. İyi oynadıktan sonra taraftarımız desteğini esirgemiyor. Kötü oynadığımızda da öyle. Kötü gittiğimiz zaman bazı protestolara, eleştirilere maruz kalabiliyoruz. Bunları doğal karşılıyorum. Kazandıktan sonra taraftarımızın beni çağırması mutluluk verici" diye konuştu.

EMRECAN TERZİ: ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HAYALİNİ KURDUĞUM BİR ANDI

Siyah-beyazlı ekibin karşılaşmadaki ikinci golünü atan ve A takım formasıyla ilk kez gol sevinci yaşayan Emrecan Terzi, çok mutlu olduğunu dile getirdi. Forma şansı geldikçe elinden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağını belirten genç sol bek, "Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir andı. Ben bunu kendi sahamızda atmayı hayal etmiştim ama buraya nasip oldu. Forma şansı geldikçe elimden gelenin daha iyisini yapmaya çalışacağım. Daha önce altyapıda buna benzer bir gol atmıştım. Baya viral olmuştu. Top havaya kalktığı anda aklıma attığım o gol geldi. Aynı şekilde vurmaya çalıştım, o kadar iyi vuramadım ama şans güldü ve gol oldu. Biz altyapıda olsun, A takım ile çıktığımız antrenmanlarda olsun bugün için hazırlanıyoruz. Ben de elimden geldiğince şansımı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum" dedi.

EMİRHAN DELİBAŞ: DAHA FAZLA FORMA ŞANSI BULMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Daha fazla forma şansı bulmak için elinden geleni yapacağını ifade eden Emirhan Delibaş, "Bizi buraya kadar desteklemeye gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Buradan kazanarak dönmek güzel. Bir iddiamız yoktu ama kazanarak dönmek önemliydi. Bana şans veren bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha fazla forma şansı bulmak için elimden geleni yapacağım. Emrecan adına da mutlu oldum. Maç boyunca iyi bir performans sergilemişti. Üstüne bir de gol olunca çok iyi oldu. Bu gece uyuyamaz herhalde" diye konuştu.

MUSTAFA HEKİMOĞLU: BU YAŞTA, BU DUYGULARI TATMAK ÇOK ÖZEL

Siyah-beyazlı ekibin henüz 16 yaşındaki forvet oyuncusu Mustafa Hekimoğlu ise "Gerçekten güzel bir maç oldu. 3 puan aldık, mutluyuz. Güzel bir galibiyet. Bundan sonra daha güzel galibiyetler gelecek. Karşılaşmanın ardından taraftarımıza gittik. Gerçekten çok güzel duygulardı. Bu yaşta, bu duyguları tatmak gerçekten çok özel. Çok heyecanlı ve mutluyum" şeklinde konuştu.