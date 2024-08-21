Beşiktaş, Lugano maçı için hazır
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre'nin Lugano ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Takım, son antrenmanını gerçekleştirerek İsviçre'ye hareket etti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın deplasmanda İsviçre'nin Lugano ekibiyle yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve ilk bölümü basın mensuplarına açık tutulan maçın son antrenmanına tüm oyuncular katıldı.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un saha içinde yaptığı toplantıyla başlayan idmanın basına açık bölümünde futbolcular, pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı takım, karşılaşma için bugün İsviçre'ye gidecek.