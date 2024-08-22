Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş, Lugano ile berabere kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İsviçre ekibi Lugano ile 3-3 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İsviçre ekibi Lugano ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada orta alandan Al-Musrati'nin pasında Rafa Silva, topuğuyla ceza sahası içindeki Gedson'a pasını aktardı. Bu oyuncu sağ çaprazdan çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

53. dakikada Lugano savunmasının çıkarken kaptırdığı topta araya giren Rashica, sağ taraftan pasını ceza sahası içine aktardı. Gedson Fernandes'in sağ çaprazdan şutunda kaleci Saipi meşin yuvarlağı kornere çeldi.

55. dakikada sol taraftan Masuaku'nun arka direğe kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Al Musrati yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3

56. dakikada Aliseda, ceza yayında aldığı topu ceza sahası içindeki Steffen'e aktardı. Steffen'in uzak direğe bekletmeden plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

63. dakikada sağ taraftan Bislimi'nin ceza sahası içine çevirdiği topa kale önünde Paulista'nın ters dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-3

Hakemler: Morten Krogh, Dennis Rasmussen, Steffen Bramsen

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Doumbia (Grgic dk. 62), Bislimi (Bottani dk. 85), Mahmoud (Correia dk. 85), Steffen, Aliseda, Vladi (Przybylko dk. 62)

Yedekler: Osigwe, Mina, Brault-Guillard, Macek, Mai, Mahou, Cimignani, Marques

Teknik Direktör: Mattia Croci-Torti

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al-Musrati, Ndour (Onana dk. 58), Rashica (Muçi dk. 71), Gedson Fernandes, Rafa Silva, Immobile (Mustafa Hekimoğlu dk. 71)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Can Keleş, Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Goller: Bislimi (dk. 34), Steffen (dk. 56), Paulista (dk. 63 k.k.) (Lugano), Gedson Fernandes (dk. 21 ve 51), Al Musrati (dk. 55) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Doumbia, Valenzuela (Lugano), Ndour, Onana (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Beşiktaş İsviçre Lugano Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Metin2 kapanıyor mu? 30 Ağustos'ta Metin2 kapanacak mı? UEFA Ülke Puanı SON DURUM 23 Ağustos 2024! GÜNCEL UEFA ülke puan sıralaması Türkiye kaçıncı? 23 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 23 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Trabzonspor elendi mi? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi ( St.Gallen 0-0 Trabzonspor)? Beşiktaş elendi mi? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi (Lugano 3-3 Beşiktaş)? Batı Nil Virüsü nedir, ölümcül mü? Batı Nil Virüsü Türkiye'de var mı? St. Patricks Başakşehir maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) St. Patricks Başakşehir maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? St. Patricks Başakşehir maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off St. Patricks Başakşehir maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Başakşehir maçı hangi kanalda 22 Ağustos PLAYO FF? St.Gallen Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) TS St.Gallen maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? St.Gallen Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off TS St.Gallen maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Lugano Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Lugano BJK maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lugano Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Play Off BJK Lugano maçı kaç kaç, canlı maç skoru! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 22 Ağustos Haziran Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Beşiktaş Lugano maçı hangi kanalda? Ali Koç ceza aldı mı? Göztepe Fenerbahçe PFDK cezaları açıklandı mı? Okulların açılması ertelenecek mi? Okullar açılmayacak mı? TRT Spor CANLI izle! (ST. PATRİCK'S BAŞAKŞEHİR) TRT Spor kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title