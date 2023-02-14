Beşiktaş, ligden çekilen Gaziantep FK'nın yıldızı Alexandru Maxim ile anlaşmaya vardı

Deprem felaketinden dolayı ligden çekilen Gaziantep FK, Alexandru Maxim'in Beşiktaş'a transferine onay verdi. Siyah-Beyazlılarla anlaşan tecrübeli hücum oyuncusu, sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelecek.

Siyah-Beyazlılar, Gaziantep FK'nın 32 yaşındaki Rumen on numarası Alexandru Maxim ile anlaşmaya vardı. Depremden etkilenen Gaziantep ekibi, ödemelerde sıkıntı yaşayacağı için futbolcularına ve kulüplere kolaylık sağlıyor.

KONTROLDEN GEÇECEK

Tecrübeli hücum oyuncusu, İstanbul'a gelip Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçecek. Mukavele 6 aylık olacak. Maxim, on numara ve her iki kanatta da görev yapabiliyor.

25 MAÇTA 5 GOL 10 ASİST

Maxim, bu sezon ligde 21 maçta 4 gol atıp 6 asist üretti. Türkiye Kupası'nda çıktığı 4 maçta ise 1 gol 4 asistle oynadı. 2020'de Gaziantep'e gelen futbolcunun 3 yıllık performansı herkesin dikkatini çekti.