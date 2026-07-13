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Serdal Adalı, Trossard transferini bitirmek için Hollanda yolcusu

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Beşiktaş, Leandro Trossard transferinde mutlu sona yaklaştı. Başkan Serdal Adalı, yarın Hollanda'ya giderek futbolcuyla son görüşmeyi yapacak ve imzaları attıracak.

BEŞİKTAŞ'ta Leandro Trossard transferinde sona gelindi.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, takımın kamp yaptığı Slovakya'dan yarın sabah Hollanda'ya geçerek futbolcuyla son görüşmeyi gerçekleştirecek ve resmi imzaları attıracak. Resmi imzaların atılmasının ardından Leandro Trossard, aynı gün saat 20.30'da İstanbul'a gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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