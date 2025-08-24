Beşiktaş, Lausanne Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Lausanne Maçı Hazırlıklarına Başladı
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçı öncesinde Lausanne ile yapacağı maç için antrenmanlarına başladı. Antrenman, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.

BEŞİKTAŞ, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında Lausanne ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışma ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

