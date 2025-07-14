Beşiktaş, Kyle Walker-Peters ile Anlaşma Sağladı
Beşiktaş Kulübü, bonservisi elinde bulunan İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Walker-Peters'in, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacağı açıklandı.
Beşiktaş Kulübü, bonservisi elinde olan İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan Walker-Peters ile İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sözleşme imzalanacağı bildirildi.
Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detaylarının asılsız olduğu aktarıldı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor