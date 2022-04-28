Beşiktaş Kulübünün idari ve mali genel kurul toplantısı 21-28 Mayıs'ta yapılacak - Haberler

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Beşiktaş Kulübünün idari ve mali genel kurul toplantısı 21-28 Mayıs'ta yapılacak

AA - Ercan Doğan - Spor
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Beşiktaş Kulübünün idari ve mali genel kurul toplantısı 21-28 Mayıs'ta yapılacak

Beşiktaş Kulübünün 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısının tarihi belli oldu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünün 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısının tarihi belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak. Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 28 Mayıs Cumartesi günü aynı saat, gündemle aynı yerde gerçekleştirilecek.

AA / Ercan Doğan - Spor

Cumartesi, Beşiktaş, Mayıs, Spor, Haberler

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