Beşiktaş Kulübünde Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı ve Üyeleri İstifa Etti

Beşiktaş Kulübünde seçme ve sicil kurulunun başkanı Şahabettin Önkol ile üyeleri istifa etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, üyelerin istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi.

Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığı seçimiyle ilgili detayların daha sonra kulüp iletişim kanallarından duyurulacağı aktarıldı.