Beşiktaş Kulübünde Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı ve Üyeleri İstifa Etti
Beşiktaş Kulübünde seçme ve sicil kurulunun başkanı Şahabettin Önkol ile üyeleri istifa etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, üyelerin istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi. Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığı seçimiyle ilgili detayların daha sonra kulüp iletişim kanallarından duyurulacağı aktarıldı.
Beşiktaş Kulübünde seçme ve sicil kurulunun başkanı Şahabettin Önkol ile üyeleri istifa etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, üyelerin istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiği belirtildi.
Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığı seçimiyle ilgili detayların daha sonra kulüp iletişim kanallarından duyurulacağı aktarıldı.