Beşiktaş Kulübünde kurul başkanları belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş Kulübünde kurul başkanları belli oldu

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
 - Güncelleme:
Beşiktaş Kulübünde kurul başkanları belli oldu

Beşiktaş Kulübünde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda siyah-beyazlı kulübün kurul başkanları da belli oldu.

Beşiktaş Kulübünde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda siyah-beyazlı kulübün kurul başkanları da belli oldu.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçimlerde seçme ve sicil kurulu başkanlığını Şahabettin Önkol, denetleme kurulu başkanlığını Gökhan Tiryaki, disiplin kurulu başkanlığını ise Ahmet Akpınar kazandı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title