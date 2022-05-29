Beşiktaş Kulübünde kurul başkanları belli oldu - Haberler

Beşiktaş Kulübünde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda siyah-beyazlı kulübün kurul başkanları da belli oldu.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçimlerde seçme ve sicil kurulu başkanlığını Şahabettin Önkol, denetleme kurulu başkanlığını Gökhan Tiryaki, disiplin kurulu başkanlığını ise Ahmet Akpınar kazandı.