Beşiktaş'tan Poku Açıklaması: Gece İstanbul'da

Beşiktaş : "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Ernest Poku, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu gece İstanbul'a gelecektir. Ernest Poku'yu taşıyan uçak bu gece saat 01.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı