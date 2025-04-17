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Beşiktaş Kulübü Seçim Tarihini Açıkladı

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, olağan seçimli genel kurulun 11 Mayıs tarihinde yapılacağını duyurdu. Adalı, seçim tarihini belirlediklerini ve Bankalar Birliği ile ilgili süreçlerin tamamlanacağını belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, olağan seçimli genel kurulun 11 Mayıs tarihinde yapılacağını açıkladı.

Serdal Adalı, TRT Spor kanalında konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu.

Adalı, kulübün seçim tarihini belirlediklerini dile getirerek, "Seçim tarihini 11 Mayıs olarak belirledik. Geçen gün divanda da söyledim. 11 Mayıs'a kadar Bankalar Birliğinden çıkacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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