Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu Gerçekleşti

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı Gürkan Aksoy, oyunu kullandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede Aksoy, oyunu 7. sandıkta kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Aksoy, sakin ve huzurlu bir kongre yaşadıklarını belirterek, "Herkese bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Herkes seçimin ne olacağını soruyor. Biz şu anda kazanan tarafız. Kaybetsek de kazandık. Çünkü artık bu kulüpte kaybetsek dahi bir muhalefet olacak. Herkes buna hazır olsun." diye konuştu.