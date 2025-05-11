Beşiktaş Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu Gerçekleşti
Beşiktaş Kulübü'nün genel kurulunda başkan adayı Gürkan Aksoy, oyunu kullandı ve kongrenin huzurlu geçtiğini belirtti. Aksoy, kaybetsek bile artık kulüpte muhalefetin olacağını vurguladı.
Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı Gürkan Aksoy, oyunu kullandı.
Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede Aksoy, oyunu 7. sandıkta kullandı.
Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Aksoy, sakin ve huzurlu bir kongre yaşadıklarını belirterek, "Herkese bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Herkes seçimin ne olacağını soruyor. Biz şu anda kazanan tarafız. Kaybetsek de kazandık. Çünkü artık bu kulüpte kaybetsek dahi bir muhalefet olacak. Herkes buna hazır olsun." diye konuştu.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor