Haberler

Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Seçimi 19 Ekim'de Yapılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi, 19 Ekim Pazar günü ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Seçim süreci, saat 10.30'da başlayarak, başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işlemiyle devam edecek.

Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi, 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nun ev sahipliği yapacağı kongrenin saat 10.30'da başlayacağı belirtildi.

Başkan adaylarının konuşmalarının ardından başlayacak oy verme işleminin saat 17.00'de sona ereceği aktarıldı.

Beşiktaş'ta divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, 8 yıl sürdürdüğü görevinden 23 Temmuz'da ayrılmıştı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz

81 ilde 500 bin konut yapılacak! Bu projenin önemli bir farkı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzincide akıl almaz vurgun! Yöntemleri yok artık dedirtti

Şeytanın aklına gelmez! Çalıştıkları benzinciyi böyle dolandırmışlar
Avrupa pazarına açılan Togg'un Almanya'daki satış fiyatları belli oldu

Togg'un Almanya'daki satış fiyatları belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.