Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Seçimi 19 Ekim'de Yapılacak
Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi, 19 Ekim Pazar günü ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Seçim süreci, saat 10.30'da başlayarak, başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işlemiyle devam edecek.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nun ev sahipliği yapacağı kongrenin saat 10.30'da başlayacağı belirtildi.
Başkan adaylarının konuşmalarının ardından başlayacak oy verme işleminin saat 17.00'de sona ereceği aktarıldı.
Beşiktaş'ta divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, 8 yıl sürdürdüğü görevinden 23 Temmuz'da ayrılmıştı.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor