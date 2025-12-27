Haberler

Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı başladı

Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı olağan divan kurulu toplantısı, İsatanbul'da Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi'nde düzenlendi. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, raporların değerlendirilmesiyle devam edecek.

Beşiktaş Kulübü'nde 2025 yılı olağan divan kurulu toplantısı, Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda düzenleniyor. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantı; divan başkanlık kurulu faaliyetleri, denetim kurulu raporu ve yönetim kurulu çalışmalarının açıklanmasının ardından raporlar değerlendirilecek ve yazılı, sözlü görüşler dinlendikten sonra sona erecek. - İSTANBUL

