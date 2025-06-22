Beşiktaş Kulübü'nden Dikilitaş Projesi'ne Onay

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Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısında Dikilitaş projesi oy çokluğuyla kabul edildi. Kulüp başkanı Serdal Adalı, güvene layık olmaya çalışacaklarını belirtti.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısında Dikilitaş projesi, oy çokluğuyla kabul edildi.

ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'ndaki toplantıda yapılan oylamada, siyah-beyazlı kulübe ait Beşiktaş ilçesi Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan taşınmazla ilgili proje için genel kurul üyeleri, yönetim kuruluna yetki verdi.

Oylamanın ardından kısa bir konuşma yapan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, "Göstermiş olduğunuz güvene layık olmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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