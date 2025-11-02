Haberler

Beşiktaş Kulübü'nde İbra Tartışmaları

Beşiktaş Kulübü'nde İbra Tartışmaları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Kulübü'nde Serdar Adalı Başkanlığındaki yönetim kurulunun mali ibrası sırasında yaşanan tartışmalar dikkat çekti. Üyeler arasındaki oyların sayımında çıkan anlaşmazlıklar ve emniyet güçlerinin müdahalesi tartışmalara yol açtı.

BEŞİKTAŞ Kulübü'nde 29.12.2024-11.05.2025 tarihleri arasında görev alan Serdar Adalı Başkanlığındaki Yönetim Kurulunun, idari ve mali yönden ibrası oya sunuldu ve kabul edildi.

11.05.2025-31.05.2025 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun, idari ve mali yönden ibrasının oya sunulması sırasında ise tartışmalar yaşandı. Oyların yeniden sayılması için üyelerin iç içe oturduğunu gören ve bir birine yakın gibi gözüken oylar nedeniyle yer diğişitirilmesi istenen üyeler tepki gösterdi. Uzun uğraşlar sonunda farklı metodlar önerilerek sayıma geçilirken, salona çok sayıda takviye emniyet güçlerinin geldiği görüldü. Yaklaşık 1,5 saat süren tartışmalar ve bir türlü alınamayan düzen sonrası ibra etmeyenlerin bir tarafa, ibra edenlerin bir tarafa toplanması istendi. Yapılan sayımda 'hayır' diyenler 332 kişi olarak sayıldı.

Serdal Adalı'nın 11/05/2025 - 31/05/2025 arasını kapsayan 20 günlük dönemi idari ve mali yönden 332 hayır oyuna karşılık 354 oyla ibra edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

Papa'nın ziyarete gideceği yerde su altından 2 bin yıllık beddua çıktı
7 maçtır yenilmiyorlar! Süper Lig'de nefes kesen maç

Bu takımı kim yenecek?
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor

2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor
Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

Papa'nın ziyarete gideceği yerde su altından 2 bin yıllık beddua çıktı
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru'dan alkışlanacak hareket

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Acun Ilıcalı'nın takımlarından yine çifte zafer

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük

GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Komisyonun İmralı'da Öcalan'ı dinlemesi bekleniyor

Erdoğan'ın başdanışmanı olacakları yazdı! Dikkat çeken Öcalan detayı
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Türkiye'nin en borçlu ili Ankara oldu

Türkiye'nin en borçlu ili belli oldu! Zirvede bu kez İstanbul yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.