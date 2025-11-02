Beşiktaş Kulübü'nde İbra Tartışmaları

BEŞİKTAŞ Kulübü'nde 29.12.2024-11.05.2025 tarihleri arasında görev alan Serdar Adalı Başkanlığındaki Yönetim Kurulunun, idari ve mali yönden ibrası oya sunuldu ve kabul edildi.

11.05.2025-31.05.2025 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun, idari ve mali yönden ibrasının oya sunulması sırasında ise tartışmalar yaşandı. Oyların yeniden sayılması için üyelerin iç içe oturduğunu gören ve bir birine yakın gibi gözüken oylar nedeniyle yer diğişitirilmesi istenen üyeler tepki gösterdi. Uzun uğraşlar sonunda farklı metodlar önerilerek sayıma geçilirken, salona çok sayıda takviye emniyet güçlerinin geldiği görüldü. Yaklaşık 1,5 saat süren tartışmalar ve bir türlü alınamayan düzen sonrası ibra etmeyenlerin bir tarafa, ibra edenlerin bir tarafa toplanması istendi. Yapılan sayımda 'hayır' diyenler 332 kişi olarak sayıldı.

Serdal Adalı'nın 11/05/2025 - 31/05/2025 arasını kapsayan 20 günlük dönemi idari ve mali yönden 332 hayır oyuna karşılık 354 oyla ibra edildi.