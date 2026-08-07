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Beşiktaş ve BJK-Kabataş'tan 10 Yıllık Voleybol İşbirliği

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Beşiktaş Kulübü, BJK-Kabataş Vakfı Okulları ile A takım hariç tüm voleybol altyapı ekipleri ve okulları kapsayan 10 yıllık işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmayla geleceğin kadrosu için tarama yapılacak, sporcular tam eğitim bursuyla desteklenecek.

Beşiktaş Kulübü ile BJK-Kabataş Vakfı Okulları, A takım hariç tüm voleybol altyapı ekipleriyle okullarını kapsayan 10 yıl süreli işbirliği anlaşması imzaladı.

Kulübün açıklamasına göre anlaşma, Beşiktaş Kulübü Sayman ve Voleybol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş ve BJK-Kabataş Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu'nun katılımlarıyla yapıldı.

Gerçekleştirilen işbirliğiyle Türkiye genelinde yapılacak tarama neticesinde Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın gelecekteki kadrosunun oluşturulması ve altyapı sporcularının BJK-Kabataş Vakfı Okulları tam eğitim bursuyla desteklenmesi hedefleniyor.

Anlaşma doğrultusunda voleybol altyapı takımlarıyla okulların yönetimi, siyah-beyazlı yönetim kurulunun koordinasyonunda BJK-Kabataş Vakfı Okullarında olacak.

Beşiktaş'ın voleybol altyapı takımları, BJK-BJK-Kabataş Vakfı Okulları ismiyle müsabakalarda yer alacak. Tüm masraflar ise BJK-Kabataş Vakfı Okulları tarafından karşılanacak.

Kaynak: AA
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