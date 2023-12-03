Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe Beko Derbisinde Yaşanan Olaylarla İlgili Açıklama Yaptı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile yapılan derbi maçta yaşanan olaylarla ilgili açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan saha olaylarının asla tasvip edilmediği belirtilerek, yaralanan Fenerbahçe Beko oyuncusu Yam Madar'a geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile yapılan derbi maçta yaşanan olaylarla ilgili açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan saha olaylarının asla tasvip edilmediği belirtilerek, yaralanan Fenerbahçe Beko oyuncusu Yam Madar'a geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "Rakip takımın şube yöneticisi, nezaketen kendilerine ayrılan saha içi koltuklara talimatlara aykırı olarak kendi takım formasını giymiş bir şekilde gelmiş ve taraftarlarımızın dikkatini kendi üzerine çekmiştir. Akabinde saha kenarından takımımızın momentumu eline aldığı ve farkı açtığı dakikalarda abartılı bir şekilde hakemlere itiraz ederek taraftarlarımızı tahrik etmeye çalışmış ve istenmeyen olayların yaşanmasına neden olmuştur. Rakip takım yöneticisinin örnek olması gerektiği yerde taraftarlarımızı tahrik edici davranışlarda bulunması kendi sporcusunun yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Malum şahsın siyah-beyazlılarımızın başarısını gölgelemeye çalışması ve küçük oyunlar peşinde koşması temsil ettiği camiaya da yapılmış bir ayıptır. Bir kez daha belirtmek isteriz ki bu olaylar asla tasvip ettiğimiz davranışlar değildir." ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan olaylara neden olanlara ceza verilmesi istenen açıklamada "Türk sporunun gelişmesi ve örnek teşkil etmesi için yetkilileri, tasvip etmediğimiz bu olaylara neden olanlara gerekli cezaların verilmesi hususunda göreve davet ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Spor

Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Beko Beşiktaş Basketbol Olaylar Süper Lig Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KOMEDİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Kadın Sanatçı ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KADIN SANATÇI kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Kadın Sanatçı ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ERKEK SANATÇI kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Erkek Sanatçı ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 kim kazandı? Pantene Altın Kelebek oy vermek ücretli mi? PANTENE ALTIN KELEBEK 2023 saat kaçta başlıyor, CANLI izleme linki! Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar ödülü kim kazandı? TÜRK İŞ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ 2024: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? Asgari ücret 16000 mi, 17000 mi oldu? 4 Aralık OKULLAR TATİL Mİ? Yarın (4 Aralık Pazartesi) hangi illerde okullar tatil, hangi şehirlerde okul yok? Yargı YENİ BÖLÜM (74. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (157. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (10. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title