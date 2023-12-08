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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve yönetimi Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, Onursal Başkan Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret ederek dualarla anma gerçekleştirdi. Ayrıca, Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucularından Ali Sami Yen'in kabri de ziyaret edildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Hasan Arat ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Onursal Başkanımız merhum Süleyman Seba'yı Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla andılar. Arat ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Seba'nın kabrine çiçek bıraktılar." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yönetimin daha sonra Galatasaray Spor Kulübünün kurucularından Ali Sami Yen'in kabrini de ziyaret ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Spor

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