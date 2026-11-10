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Beşiktaş Kulübü, Atatürk'ü 88. yıl dönümünde Dolmabahçe'de andı

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Beşiktaş, Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde Dolmabahçe'deki tarihi kapıda andı. Törende saat 9'u 5 geçe saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu; Başkan Serdal Adalı ve yöneticiler Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün vefat ettiği odayı ziyaret edip çiçek bıraktı.

BEŞİKTAŞ Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde andı. Tüpraş Stadyumu'nun Dolmabahçe tarafındaki tarihi kapıda yapılan anma törenine başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Törende saat 9'u 5 geçe saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Başkan Serdal Adalı ve yöneticiler daha sonra Dolmabahçe Sarayı'na geçerek Atatürk'ün vefat ettiği odayı ziyaret edip, çiçek bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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