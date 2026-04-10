Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı, yarın yapılacak
Beşiktaş Kulübü'nün 2026 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı yarın saat 10.30'da Akatlar'da gerçekleştirilecek. Toplantıya katılacaklar için servis hizmeti sunulacak.
Akatlar Mustafa Kemal Merkezi (MKM) Attila İlhan Salonu'nda yapılacak toplantı, saat 10.30'da başlayacak.
Toplantı için Beşiktaş Deniz Müzesi önünden, Zincirlikuyu metrobüs (Levent İstikameti) ve 4. Levent metro çıkışı noktalarından servis hizmeti verilecek.
Kaynak: AA / Metin Arslancan