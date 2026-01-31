Haberler

Beşiktaş, Konyaspor'a yine kaybetmedi

Güncelleme:
Beşiktaş, Konyaspor ile oynadığı son 17 Süper Lig maçında sadece 1 kez kaybetti ve son karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanarak iç sahadaki üstünlüğünü sürdürdü.

Beşiktaş, Konyaspor'u konuk ettiği son 17 Süper Lig maçının sadece 1'ini kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında mücadele ettiği Konyaspor'u 2-1 ile geçti. Kartal, bu müsabakayla birlikte rakibine karşı iç sahadaki üstünlüğünü sürdürdü. Siyah-beyazlılar Konya ekibini konuk ettiği son 17 Süper Lig maçında ise sadece 1'ini kaybetti. Bu süreçte 13 galibiyet, 3 beraberlik alan Kartal, 2015 yılının mayıs ayındaki 1-0'lık mağlubiyetten bu yana rakibine yenilmedi.

Beşiktaş ayrıca ligde Konyaspor ile oynadığı son 6 lig karşılaşmasında 10 gol atarken, yalnızca 2 gol yedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

