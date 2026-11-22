Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maçı kazanmanın harika ve zor bir iş olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, "Pozisyon veriyoruz ve gol yiyoruz. Tabii bu hoşumuza giden, iyi olan bir şey değil. Ama ön tarafta iyi işler çıkardığımızı, geliştiğimizi söyleyebilirim. Trossard tekrar artık gol atmaya başladı. Vlahovic zaten gol atıyor. Bugün Cerny de yedekten girip gol attı. Yani ön tarafta bir gelişim var. Ama tekrar arkada hala pozisyon vermeye devam ediyoruz. Bence bunun sebebi tamamen dikkat ve konsantrasyondan kaynaklı." diye konuştu.

Italiano, Konyaspor'un attığı iki gole ilişkin, "Özellikle ilk golün harika olduğunu söyleyebilirim. Ama bizim daha dikkatli ve konsantre olmamız gerekiyor. Bence problem bu. Aynı zamanda bardağın dolu tarafına bakmak istiyorum çünkü ön tarafta gayet iyi işler çıkarıyoruz." dedi.

"Bugünkü maçtan birazcık korktuğumu söyleyebilirim"

Ocak ayındaki transfer dönemine hayli süre olduğunun altını çizen Italiano, şöyle konuştu:

"Yaklaştıkça neler olacağını düşünürüz. Ama bence Trossard'ın merkezde olduğunda daha enerjik olduğunu söyleyebilirim. Kendisi daha az yoruluyor. Çünkü defansif olarak o sorumlulukları daha az alıyor. Geçen maçta asist yaptı, bugün de gol attı, iyi işler çıkarıyor. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bugünkü maçtan birazcık korktuğumu söyleyebilirim. Çok zor olacağını biliyordum. Çünkü milli aradan sonraki maçlar hep çok zor oluyor. Bugün böyle bir maçı kazanmak bence harika ve zor bir işti."

Kaynak: AA