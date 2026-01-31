Haberler

TÜMOSAN Konyaspor: 2-1

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 36'ya yükseltti. Maçta yönetimle ilgili tepkiler dikkat çekti ve El-Bilal Toure ceza sınırında olduğu için cezalı duruma düştü.

SÜPER Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 36'ya yükseltirken, Konyaspor 19 puanda kaldı.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çaldı. Kolak'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Suat Güz üstlendi.

Karşılaşmanın başında topa daha çok sahip olan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, 9'uncu dakikada Orkun ile gole yaklaşsa da kaleci Bahadır izin vermedi. 22'nci dakikada Orkun'un frikiği bu kez direkten auta gitti. Konuk Konyaspor, 23'üncü dakikada öne geçti. Muleka'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Deniz Türüç, ceza alanı çizgisinin hemen üstünden yaptığı vuruşla topu kalesini terk eden Ersin'in altından ağlara gönderdi: 0-1. Siyah-beyazlılar bu gole 34'üncü dakikada Cerny ile cevap verdi. Orkun'un şutunda kaleciden seken topu takip eden Cerny, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. Golün ardından baskısını sürdüren Beşiktaş, 42'nci dakikada Cengiz ile direğe takıldı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısına da Beşiktaş daha çok topa sahip olarak başladı. Siyah-beyazlılar gol pozisyonu üretmekte zorlanırken, ilk tehlikeli pozisyonu 60'ıncı dakikada Muleka ile Konyaspor yakalasa da değerlendiremedi. Beşiktaş, 77'nci dakikada Orkun Kökçü ile öne geçti. Yeni transfer Asllani'nin yaptığı ortanın ardından oluşan karambolde top ceza sahası için sol çaprazında Orkun'un önünde kaldı. Orkun'un yerden sert şutunda top uzak direk dibinden ağlara gitti: 2-1. Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani sadece 6 dakika oyunda kalabildi. 76'ncı dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyun dahil olan 23 yaşındaki futbolcu, 81'inci dakikada atağa çıkarken Deniz Türüç'e faul yaptı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Batuhan Kolak, Asllani'yi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

YÖNETİME TEPKİLER MAÇ BOYUNCA SÜRDÜ

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma boyunca uzun süre Başkan Serdal Adalı ve yönetimini istifaya davet etti. Karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin geri düşmesi ve beraberliği yakaladığı dönemde 'Yönetim istifa' tezahüratları yapan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda da uzun süre siyah-beyazlı yönetimi istifaya davet etti.

TOURE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Siyah-beyazlı ekibin Malili hücum oyuncusu El-Bilal Toure, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Konyaspor maçına ceza sınırında çıkan Toure, ikinci yarıda rakibinin yüzüne yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü. Bu sezon 4'üncü sarı kartını gören 24 yaşındaki futbolcu, cezalı duruma düştü. Toure, gelecek hafta iç sahada oynanacak Corendon Alanyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani: Herhangi bir saldırıya yanıtımız Tel Aviv'in kalbine ulaşır

Hamaney'in danışmanı ateşi körükledi! Direkt vuracakları şehri söyledi
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti

Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Suriye'de skandal gösteri: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler

Komşuda skandal gösteri! Netanyahu posterleriyle sokaklara indiler
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Vasiyetini yıllar önce açıklamış: En çok istediğim şey...
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü

Ferdi 90+7'de yıkıldı! Golü atan ismi görmelisiniz