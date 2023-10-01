Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti

Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 7'nci haftasında Konyaspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, 45+1'inci dakikada Uğurcan'ın kendi kalesine ve 63'üncü dakikada Aboubakar'ın golüyle sahadan galip ayrıldı.