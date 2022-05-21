Beşiktaş Konyaspor maçının VAR'ı Özgüç Türkalp - Haberler

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Beşiktaş Konyaspor maçının VAR'ı Özgüç Türkalp

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş Konyaspor maçının VAR'ı Özgüç Türkalp

Beşiktaş'ın bugün sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgüç Türkalp oldu.

Beşiktaş'ın bugün sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgüç Türkalp oldu.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta bugün saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Meteoğlu olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak. Türkalp'e AVAR olarak Serkan Tokat ve Gamze Durmuş Pakkan eşlik edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Vodafone Park, Özgüç Türkalp, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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