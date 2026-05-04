Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

BEŞİKTAŞ, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Tümosan Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, duran top çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında yarın saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı