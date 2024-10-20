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Beşiktaş-Konyaspor Maçında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Beşiktaş-Konyaspor Maçında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Beşiktaş-Konyaspor maçı öncesinde Tüpraş Stadyumu'nda Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri düzenlendi. Stadyum ay-yıldızlı bayraklarla süslendi, Norm Ender konseri verildi ve futbolcular pankartla ısındı.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş- Konyaspor maçı öncesinde stadyumda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Cumhuriyetin 101. yıl dönümü kutlamalarına özel olarak Tüpraş Stadyumu ay-yıldızlı bayraklarla ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleriyle donatıldı. Tribünlerdeki koltuklara taraftarlar için bayraklar bırakıldı.

Etkinlik kapsamında Beşiktaş - Konyaspor maçı öncesinde şarkıcı Norm Ender ile BJK Kabataş Vakfı Okulları Çocuk Korosu, konser verdi. Norm Ender ile çocuklar, taraftarların eşliğinde Cumhuriyetin 100. yılı için bestelenen Parla Marşı'nı ve İstiklal Marşı'nı söyledi.

Günün anlamına özel olarak Beşiktaşlı futbolcular da ısınmaya 'Cumhuriyetin Bekçisiyiz' yazılı pankart ile çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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