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Beşiktaş Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş Konyaspor Maçına Hazırlanıyor
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Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı maça hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper 9. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas çalışması ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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