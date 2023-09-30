Beşiktaş Konyaspor maçı için Konya'ya geldi
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, yarın deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş kafilesi, özel uçakla Konya'ya gelirken az sayıda taraftar tarafından karşılandı. Maç Medaş Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak.
Beşiktaş, 8 eksikle Konyaspor deplasmanında
Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCIKONYA,(DHA) - Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Konya'ya geldi. Siyah-beyazlı ekibi Konya'da az sayıda taraftar karşıladı.
Süper Lig'in 7'nci haftasında Beşiktaş yarın deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Medaş Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'ndaki karşılaşma 19.00'da başlayacak.
Beşiktaş kafilesi, bugün özel uçakla Konya'ya geldi. Siyah-beyazlı ekibi, havalanında az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulundu. Beşiktaş kafilesi, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.
Siyah-beyazlı ekibin 23 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş ve Semih Kılıçsoy.
BEŞİKTAŞ 8 EKSİKLE KONYA DEPLASMANINDA
Kente gelen siyah-beyazlı ekipte; Gedson Fernandes, Ante Rebic, Mert Günok, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Gökhan İnler, Emrecan Bulut kafilede yer almadı.