Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlara devam etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla geçti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı. - İSTANBUL

