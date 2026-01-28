Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları devam etti
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlara devam etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla geçti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor