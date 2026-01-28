Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, 31 Ocak Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde devam ediyor. Antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapıldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
