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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor ile ligde 51. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, yarın saat 16.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar ligde geriden kalan 11 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu topladığı 22 puanla 4. sırada yer alırken, ev sahibi ekip ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgiyle elde ettiği 8 puanla 15. basamakta bulunuyor.

Kartal, milli maçlar için verilen ara öncesi konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında 3-0 galip gelirken, Konyaspor ise deplasmanda Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu.

Ligde 51. randevu

Konyaspor ile Beşiktaş, yarınki karşılaşmayla birlikte lig tarihinde 51. kez rakip olacak. Geride kalan 50 maçta siyah-beyazlı takım 29 kez galip gelirken, 7 mücadeleyi de yeşil-beyazlılar kazandı. 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 96 kez rakip fileleri havalandırırken, Konyaspor 45 gol kaydetti.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Beşiktaş, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla rakibine üstünlük kurmayı başardı.

Kartal'ın deplasman fobisi

Beşiktaş, bu sezon geride kalan 11 haftada ligde oynadığı 5 deplasman maçından 4'ünde 11 puan kaybı yaşadı. Corendon Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor'a mağlup olan Kartal, Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar tek deplasman galibiyetini ise Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik skorla elde etti.

Orkun Kökçü cezalı, 2 futbolcu sınırda

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, cezası sebebiyle Konya deplasmanında formasından uzak kalacak. İki futbolcu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kartal'da Emirhan Topçu ile Leandro Trossard, Konyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

Çağdaş Altay düdük çalacak

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak maçı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Furkan Ürün yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Erdem Mertoğlu olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı